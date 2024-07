CCR discute reequilíbrio contratual da ViaSul após impactos de tragédia no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 19:45 Para compartilhar:

Os impactos da tragédia no Rio Grande do Sul na ViaSul, rodovia administrada pela CCR, estão sendo discutidos entre a companhia e o poder concedente. As conversas visam a recomposição do reequilíbrio contratual da estrada, que teve pontos de bloqueio e interrupção da cobrança de pedágio entre 5 e 19 de maio, retomando a cobrança parcialmente no dia 20 e integralmente no dia 30 de maio.

O tráfego na ViaSul foi impactado pelas chuvas, registrando queda de 13,9% no número de veículos equivalentes no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Já o tráfego de passageiros recuou 4,4%. A ViaCosteira foi afetada indiretamente, em menor proporção, com uma leve alta de 0,4% no número de veículos equivalentes, abaixo dos avanços registrados em outras rodovias administradas pela CCR.

“Esses eventos climáticos se caracterizam como evento de caso fortuito ou força maior, cujos impactos estão sendo tratados junto ao Poder Concedente, visando recomposição do reequilíbrio contratual da ViaSul”, afirmou a empresa nas notas explicativas que acompanham o balanço do segundo trimestre divulgado há pouco.

A CCR destaca ainda que possui seguro para cobertura de danos e perdas de receitas, que já foi acionado. O documento, no entanto, não fornece maiores informações sobre o impacto financeiro da tragédia climática na operação da ViaSul e nos números da CCR no trimestre.