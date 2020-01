CCR: Controladoria Geral do Paraná suspende Rodonorte de novas licitações

A Controladoria-Geral do Estado do Paraná (CGE/PR) publicou resolução que suspende temporariamente, em caráter cautelar, o direito da Rodonorte, controlada pela CCR, de participar de novas licitações e de celebrar novos contratos com o governo estadual.

Em Fato Relevante, a CCR diz que mesmo com a decisão restrita à Rodonorte e ao Estado do Paraná, a companhia vai adotar as medidas cabíveis, já que, em seu entendimento, a resolução vai