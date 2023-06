CCR: Contrato de concessão da ViaOeste tem extensão de mais um ano, ve

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 21:15 Compartilhe

A CCR informou nesta quarta-feira, 28, que foi celebrado o 26º Termo Aditivo Modificativo (TAM) ao contrato de concessão, firmado por sua controlada direta, a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo (ViaOeste), com o Estado de São Paulo.

Diante da inexistência de tempo hábil para conclusão do novo leilão, a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo indicou à ViaOeste a necessidade de extensão do prazo até 29 de março de 2025. A previsão para encerramento do prazo do contrato é 13 de fevereiro de 2024.

Assim, o 26º TAM evitará a descontinuidade na prestação de serviços aos clientes do Sistema Rodoviário Castello-Raposo até que o vencedor da nova licitação assuma o trecho concedido, informou a CCR por meio de fato relevante, divulgado há pouco.

O contrato tem intermédio da Secretaria de Parcerias em Investimentos com a interveniência e anuência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP).

