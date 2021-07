CCR: conselho aprova aumento de capital de controladas

A CCR informou que seu conselho de administração aprovou em reunião no dia 24 de junho o aumento de capital social de suas controladas.

No caso da CPA, o aumento será de R$ 1 milhão. Na CPC, o valor será de R$ 1,317 milhão. E para a CIIS, outros R$ 35,250 milhões. Os valores nos três casos serão subscritos e integralizados por suas acionistas.

Os conselheiros aprovaram ainda a realização de contrato de mútuo entre a CPC e a sua controlada indireta e em conjunto Barcas no valor de R$ 42 milhões, além de um contrato de mútuo da companhia com sua controlada indireta SPVias de R$ 200 milhões.

Na mesma reunião, foi aprovado o patrocínio ao Centro de Estudos de Liderança Pública, para o projeto Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios, e a oitava emissão de debêntures, no valor de R$ 450 milhões, pela controlada Via Oeste.

A emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, será em série única e com distribuição pública com esforços restritos. O prazo é de 542 dias e a remuneração será a taxa do CDI mais 1,35% ao ano.

