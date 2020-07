CCP: Shopping Cerrado suspenderá atividades após decreto municipal por 14 dias

A Cyrela Commercial Properties (CCP) informa que o Shopping Cerrado, em Goiânia (GO), suspenderá suas atividades por 14 dias a partir desta quarta-feira, seguindo o decreto municipal de ontem, e o estadual do dia 29 de junho.

As lojas de alimentação poderão funcionar apenas em delivery para aplicativos de entrega e alguns serviços essenciais, como supermercados e farmácias, funcionarão com horário reduzido. Ainda de acordo com o comunicado, não será permitida a modalidade de venda drive thru.

Outros shoppings operados pela CCO, como Cidade São Paulo, Shopping D e Tietê Plaza Shopping localizados na cidade de São Paulo, o Shopping Metropolitano Barra, no Rio de Janeiro, e o Grand Plaza Shopping, em Santo André (SP), seguem operando com horário de funcionamento reduzido.

Veja também