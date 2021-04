CCP firma acordo para vender participação em 3 shoppings para XP por R$ 265 mi

A Cyrela Commercial Properties (CCP) celebrou nesta terça-feira, 20, um Memorando de Entendimentos não vinculante com a XP Vista Asset Management Ltda no valor inicial de R$ 265 milhões para transferência, direta ou indireta, de participações detidas pela companhia a fundo de investimento gerido pela XP.

A transação, explica a empresa em fato relevante, consiste na venda de 31,59% do Shopping D e 7% do Shopping Cidade São Paulo, localizados em São Paulo (SP); e 40% do Shopping Estação BH, de Belo Horizonte (MG).

A conclusão da transação ainda aguarda a assinatura de documentos definitivos, bem como a aprovação da transação pelas autoridades públicas aplicáveis, e a realização, pela XP, de diligência legal, contábil e financeira dos ativos e das partes envolvidas.

Pelo memorando, a CCP se compromete a negociar com a XP de forma exclusiva qualquer transação envolvendo tais ativos pelo prazo de 90 dias contados a partir de sua assinatura, prorrogável por mais 30 dias.

