CCJ do Senado aprova relatório da reforma da Previdência por 18 votos contra 7

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para a reforma da Previdência. Na sequência, os senadores do colegiado irão analisar oito requerimentos que ainda tentam alterar a proposta.

Um dos requerimentos é do líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), para reverter as mudanças feitas na pensão por morte. O governo avalia, no entanto, que não será possível retornar à proposta aprovada na Câmara.