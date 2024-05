CCJ da Câmara quer convocar Pimenta e Lewandowski após ações contra fake news

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 14/05/2024 - 7:01 Para compartilhar:

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados deve analisar ao menos oito requerimentos para convocar os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) para prestar esclarecimentos no colegiado. Os pedidos foram feitos por deputados do PL e do Podemos.

Os parlamentares querem saber detalhes sobre as ações anunciadas pelo governo federal para combater notícias falsas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo os requerimentos, o Planalto cometeu abusos ao pedir as investigações.

Os deputados Marcos Polon (PL-MS) e Paulo Bilynskyj (PL-SP) acusam o governo de censurar redes sociais e perseguir opositores. Já Zucco (PL-RS) e Maurício Marcon (Podemos-RS) justificam que a medida ataca a liberdade de expressão e transgride a imunidade parlamentar. O Palácio do Planalto nega as acusações.

Deputados ouvidos pela reportagem afirmaram que há chances de os requerimentos serem arquivados.

Entre as notícias falsas espalhadas pelas redes sociais estava a cobrança de “pedágio” para o envio de doações aos atingidos no Rio Grande do Sul. Outra notícia falsa apontava culpados pelas chuvas no estado.

As enchentes no Rio Grande do Sul já deixaram 147 mortos e outros 806 feridos, segundo a Defesa Civil. Os dados mostram ainda 127 pessoas desaparecidas e 538 mil pessoas desalojadas.