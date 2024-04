CCJ da Câmara aprova projeto que permite estados a legislarem sobre armas

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 24/04/2024 - 15:26 Para compartilhar:

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira, 24, o projeto que autoriza os estados a decidirem sobre porte e posse de armas dos cidadãos. O texto seguirá para o plenário da Casa.

Segundo o projeto, as assembleias legislativas poderão legislar sobre o tema, mas obriga a fiscalização das armas, além da comprovação cultural e tradicionalista do uso do revólver. Entretanto, quem tiver a autorização só poderá usar a arma no próprio estado.

+ Datafolha: Bolsonaro e Lula têm empate técnico em número de eleitores que acreditam na Terra plana

+ Lula cobra por articulação política, mas teve 74% menos reuniões com parlamentares que Bolsonaro

A proposta é de autoria da presidente da CCJ, Caroline de Toni (PL-SC), e tem o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) como relator. Nos bastidores, a oposição já se movimenta para emplacar o texto no plenário nas próximas semanas.

O projeto autoriza o uso da arma para defesa pessoal, práticas esportivas e controle de fauna exótica invasora. As regras para o acesso, porém, ficaram a cargo dos estados. O texto ainda proíbe o acesso a armas e munições restritas pela legislação federal.