CCEE: Usinas contratadas para abastecer Boa Vista podem reduzir custos em até 43%

As usinas contratadas em leilão realizado para abastecer Roraima, realizado no fim de maio, podem reduzir os custos com energia na região em até 43%, segundo cálculos feitos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com base em uma simulação de despacho das usinas contratadas no 1º Leilão do Sistema Isolado para abastecimento de energia de Boa Vista e localidades.

A instituição constatou que para atender a demanda da região em março de 2019 o custo médio com as novas usinas seria de R$ 705,56 por megawwatt-hora (MWh) em uma simulação de despacho, considerando a energia inflexível e a utilização dos contratos mais baratos na ordem de mérito. Como o preço médio da geração própria na região foi de R$ 1.246,22/MWh nos últimos 15 meses, a economia projetada com a simulação seria de R$ 550/MWh, ou seja, 43%.

A estimativa é superior à redução de 35% indicada pelas autoridades logo após o leilão. O certame contratou energia a um preço médio de R$ 833/MWh, proveniente de fontes de energia mais baratas e eficientes que as térmicas a óleo diesel que hoje atendem a região. Foram viabilizadas usinas de térmicas a gás natural, biomassa, além de projetos híbridos, inclusive com energia solar. “O motivo é que não seria necessário acionar todas as usinas em sua geração máxima”, explicou a CCEE.