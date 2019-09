CCEE: PLD médio cai 19% para os submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul

O preço spot de energia, tecnicamente conhecido como Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), foi em R$ 200,69 por megawatt-hora (MWh) na primeira semana de setembro (31 de agosto a 06 de setembro de 2019) para os submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul, o que corresponde a uma redução de 19% ante a semana anterior, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Nos subsistemas Nordeste e Norte, o preço subiu 1%, para R$ 200,34/MWh.

Conforme a CCEE, a queda foi influenciada principalmente pela redução da carga em todo o horizonte em função da segunda Revisão Quadrimestral da Carga e pela antecipação do cronograma de ofertas eólicas e fotovoltaicas. Na segunda revisão quadrimestral, os órgãos responsáveis pelas estimativas reduziram a projeção da carga de energia para este ano em 489 MW médios, para 68.338 MW médios, o que corresponde a um aumento de 2,7% ante 2018. Anteriormente, a estimativa era de alta de 3,4% em 2019. A CCEE destacou que para o longo prazo – de setembro de 2019 a dezembro de 2023 -, a previsão de carga está, em média, 550 MW médios mais baixa.

Considerando apenas a próxima semana, a expectativa é de uma carga em torno de 1.450 MW médios mais baixa no Sistema Interligado Nacional (SIN), em relação à expectativa anterior, com redução esperada, principalmente no Sudeste. As previsões apresentaram uma diminuição de 1.675 MW médios para o submercado Sudeste, 115 Mw médios para o Sul e para 15 Mw médios o Norte. Nos submercado Nordeste, a expectativa é de aumento de 336 Mw médios.

No que diz respeito à hidrologia, outro fator que interfere na formação do PLD, a expectativa é de que as afluências de agosto ficassem em torno de 64% da Média de Longo Termo (MLT) no País, estando abaixo da média para todos os submercados. Na região Sudeste, a expectativa é de 81%; no Sul é de 30%; no Nordeste, 47% e, na região Norte, 82% da MLT. Já para o mês de setembro, a expectativa de vazões é em torno de 65% da média para o Sistema Interligado Nacional (SIN), ficando abaixo da média para todos os submercados: 74% na região Sudeste, 55% no Sul, 43% no Nordeste e no Norte 69% da MLT.

Na última semana, os níveis dos reservatórios do SIN ficaram cerca de 475 MW médios acima do esperado, com elevação no Sudeste (+475 MW médios), Nordeste (+50 MW médios) e para o Norte (+110 MW médios). Já, no submercado Sul, os níveis ficaram abaixo da previsão anterior (-160 MW médios).

GSF

Conforme a CCEE, o fator de ajuste do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) para o mês de agosto de 2019 é de 49,7%, subindo a 54,6%, na previsão para o mês de setembro.

A Câmara de Comercialização informou, ainda, que o Encargo de Serviço do Sistema (ESS) previsto para agosto está em R$ 350 mil, sendo em sua totalidade referente às restrições operativas. Para setembro de 2019, a previsão é nula.