CCEE notifica térmicas de leilão emergencial e alerta para rescisão contratual

(Reuters) – A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) enviou, nesta segunda-feira, notificações a 11 usinas contratadas no 1º Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) de 2021 e que estão com atraso superior a 90 dias para a entrada em operação comercial, alertando para possível rescisão de contrato.







Segundo a Câmara, as empresas notificadas terão 15 dias úteis para regularizar a situação. Caso contrário, a organização informará à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para que examine e autorize a rescisão contratual.

Todas as termelétricas são a gás natural. Pelas regras do leilão simplificado, elas teriam que ter entrado em operação no dia 1º de maio. Só 5 dos 17 empreendimentos vencedores entraram em operação.

O governo federal contratou a geração dessas usinas em outubro do ano passado, temendo que a escassez hídrica se estendesse ou se agravasse no período seco deste ano, o que não ocorreu.

(Por Rafaella Barros)