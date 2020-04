CBV e clubes decidem pelo encerramento da temporada da Superliga Masculina

O presidente abstrato

O Brasil tem um chefe do Poder Executivo alheio ao mundo real que alarga cada vez mais os descaminhos do País

O Brasil tem um chefe do Poder Executivo alheio ao mundo real que alarga cada vez mais os descaminhos do País — isso ficou claro, novamente, no final da semana passada. Vale perguntar, então, para o mais empedernido dos bolsonaristas. O que o senhor acha de alguém que cumprimenta outra pessoa dando a mão com a qual acabou de esfregar o nariz para limpá-lo? Anti-higiênico? É bastante anti-higiênico, sim! Agora, o que o senhor acha de esse alguém se comportar de tal maneira em meio à pandemia cujo vírus tem, nas vias áreas superiores, o seu maior canal de transmissibilidade e recepção?