CBV anuncia Marcos Miranda na vaga de Schwanke na seleção masculina de vôlei

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, nesta segunda-feira, Marcos Miranda como novo assistente técnico da seleção brasileira masculina. Ele chega para substituir Carlos Schwanke na comissão técnica.

O seu primeiro desafio na função será o Pré-Olímpico que será realizado no Rio entre 30 de setembro e oito de outubro. Com um currículo de passagens anteriores pela seleção, o novo integrante ganhou o aval do treinador Renan Dal Zotto.

“Marcos Miranda é um treinador muito experiente, um grande profissional e um campeão olímpico. É muito bem-vindo à comissão técnica e somará ao trabalho que já vínhamos realizando com o Schwanke, outro ótimo profissional”, disse o comandante.

Miranda esteve presente em quatro edições dos Jogos Olímpicos. Além de Barcelona 1992, ele foi a Seul 1988 como assistente técnico e preparador físico da seleção feminina. Em Atlanta-1996, Marcos trabalhou como assitente técnico da seleção masculina. Já nos Jogos de Atenas, em 2004, foi responsável por treinar a dupla de vôlei de praia Ana Paula/Sandra.

Marcão, como também é conhecido, foi eleito o melhor técnico da Superliga 22/23 pelo Suzano Vôlei e atualmente comanda o Sesi Vôlei Bauru, cargo que continuará exercendo.

“Representar e defender o voleibol do Brasil é sempre uma honra. É com orgulho e satisfação que volto a integrar o corpo técnico da seleção masculina. O Sesi Vôlei Bauru deu todo o apoio após o convite, e darei o meu melhor para que a equipe alcance os objetivos”, comentou Marcão.

O Rio de Janeiro é uma das três sedes do Pré-Olímpico masculino. Além do Brasil, outros sete países disputam duas vagas nos Jogos de Paris 2024: Alemanha, Catar, Cuba, Irã, Itália, República Tcheca e Ucrânia.

