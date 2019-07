CBV anuncia amistosos das seleções feminina e masculina de vôlei contra Argentina

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta quinta-feira que as seleções feminina e masculina enfrentarão a Argentina em dois amistosos cada nas cidades de Suzano e Campinas, no interior de São Paulo, respectivamente, como preparação para a parte final da temporada de 2019. Cada uma jogará contra o país vizinho logo a realização dos respectivos Pré-Olímpicos.

Os jogos da seleção feminina, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, serão na Arena Suzano, em Suzano, nos dias 18 e 20 de agosto. O primeiro será às 10h10, com transmissão da TV Globo, e o segundo, às 21h30, ao vivo no SporTV 2.

Na temporada de 2019, a equipe feminina do Brasil já foi vice-campeã da Liga das Nações – perdeu a final para os Estados Unidos, na China – e terá, de 1.º a 3 de agosto, em Uberlândia (MG), o desafio de classificar o país para os Jogos Olímpicos de 2020. Depois dos amistosos terá a Copa do Mundo, no Japão, em setembro.

A seleção masculina, dirigida pelo técnico Renan Dal Zotto, entrará em quadra no ginásio Taquaral, em Campinas, nos dias 30 e 31 de agosto. O primeiro será às 14h10, transmitido pela TV Globo, e o segundo às 21h30, desta vez com transmissão do SporTV 2.

Neste ano, o time ficou em quarto lugar na Liga das Nações – em Chicago, perdeu as semifinais para os Estados Unidos e a disputa do terceiro lugar para a Polônia – e jogará o Pré-Olímpico, na Bulgária, entre os dias 9 e 11 de agosto. Após os amistosos contra a Argentina, jogará o Sul-Americano, no Chile, em setembro, e a Copa do Mundo, no Japão, em outubro.