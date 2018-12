CBS chega a acordo com atriz que denunciou assédio sexual

A rede CBS indenizou em 9,5 milhões de dólares a atriz Eliza Dushku e a retirou do elenco da série “Bull”, após ela ter denunciado que o ator principal a assediou sexualmente.

Em reuniões da equipe de produção, o ator Michael Weatherly fez comentários e brincadeiras com conotações sexuais sobre o físico de Dushku, de acordo com o The New York Times.

Weatherly admitiu ter feito muitos dos comentários atribuídos a ele, mas insistiu que ele não tentou assediá-la sexualmente.

Após considerar tomar uma ação legal contra a CBS, a atriz de 37 anos optou pela mediação que levou a um acordo. O valor recebido é o que teria cobrado pelo contrato inteiro.