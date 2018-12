CBOT: Soja, milho e trigo tendem a abrir em queda em dia de sessão esvaziada

São Paulo, 24/12 – Na véspera do feriado de Natal, os contratos futuros de grãos tendem a começar a sessão desta segunda-feira no campo negativo. Devido à ausência de participantes, os indicadores ignoram a influência positiva para os preços vinda do enfraquecimento do dólar e dão espaço apenas para movimentações técnicas. A consultoria ARC Mercosul destaca, em relatório, que gestores de fundos têm optado por tornar o mercado da soja vendido, na esteira da aversão ao risco político e comercial entre Estados Unidos e China. O volume de operações se mostrou reduzido desde sexta-feira (21), com o baixo interesse especulativo.

O milho reflete a pressão negativa vinda dos negócios da oleaginosa e pode começar o dia em baixa. Traders também aguardam para ver se a China confirma os rumores de que estaria interessada em um grande volume do cereal norte-americano. Sem esse impulso adicional, os preços do grão não devem ter ganhos significativos, disse Tomm Pfitzenmaier, da Summit Commodity Brokerage.

O trigo também pode cair pois é substituto do milho na ração animal e, nesta semana de pregões esvaziados, tende a seguir a direção do cereal.

No overnight, o vencimento março da soja caiu 3,50 cents (0,39%), a US$ 8,9425 por bushel. O milho para março perdeu 3,25 cents (0,86%), a US$ 3,7525 por bushel, enquanto igual vencimento do trigo recuou 0,25 cent (0,05%), a US$ 5,1375 por bushel. (Nayara Figueiredo, nayara.figueiredo@estadao.com – com informações da Dow Jones Newswires)