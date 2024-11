CBOE lança opções de índice de ETF de bitcoin à medida que criptomoeda ronda US$ 100 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 7:01 Para compartilhar:

À medida que o bitcoin se aproxima de US$ 100.000, a Cboe Global Markets planeja lançar opções de índices liquidadas em dinheiro vinculadas ao preço do ativo à vista. Segundo comunicado emitido na sexta-feira, 22, a partir de 2 de dezembro, a exchange apresentará o Cboe Bitcoin U.S. ETF Index (CBTX) para oferecer uma nova maneira de acessar a exposição ao bitcoin por meio de opções. Nesta semana, o lançamento das negociações de opções pela iShares Bitcoin Trust teve forte movimentação.

As opções no índice Cboe Bitcoin U.S. ETF permitirão que os participantes do mercado ganhem exposição a ETFs Bitcoin à vista – e indiretamente ao próprio bitcoin – permitindo-lhes capitalizar sobre movimentos de preços, gerenciar riscos e expressar suas opiniões de mercado, diz o comunicado. Essas opções de índice serão liquidadas em dinheiro, o que significa que as posições serão fechadas em dinheiro no vencimento, eliminando as complexidades da entrega física de ETFs de bitcoin. Além da liquidação em dinheiro, essas opções de índice oferecerão exercício no estilo europeu, o que significa que serão exercíveis apenas na data de vencimento, eliminando os riscos de cessão antecipada.

“Nosso novo conjunto de opções no índice Cboe Bitcoin U.S. ETF oferece uma solução oportuna e atraente para os comerciantes obterem exposição eficiente ao bitcoin à vista”, disse Rob Hocking, chefe global de inovação de produtos da Cboe. “Esperamos que os benefícios exclusivos da liquidação em dinheiro, combinados com a disponibilidade de vários tamanhos de índices e opções FLEX, proporcionem aos clientes mais flexibilidade em suas estratégias de negociação. Nossas opções de índices oferecem uma proposta de valor única que acreditamos que atrairá tanto os participantes institucionais e comerciantes de varejo, que buscam capitalizar ou se proteger contra os movimentos de preços do Bitcoin sem deter diretamente o ativo”, concluiu.