Cboe lança novo contrato de futuros de variância do S&P 500 que busca proteger investidores

A Cboe Global Markets, uma das principais redes de negociação de derivativos e valores mobiliários do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 22, o lançamento de um novo contrato de futuros de variância do S&P 500. Com início previsto para 23 de setembro de 2024, o contrato busca oferecer maior proteção aos investidores no mercado de ações.

A Cboe indica que o novo contrato, denominado Cboe S&P 500 Variance Futures, tem como objetivo trazer as trocas de volatilidade do mercado de balcão (OTC) para o mercado listado em bolsa, simplificando o processo de negociação e liquidação. Ainda segundo a rede, a proposta é fornecer uma alternativa acessível e eficiente, com benefícios como descoberta de preços, compensação central e maior liquidez.

Os futuros de variância serão liquidados com base na variância anualizada realizada do Índice S&P 500, calculada diariamente desde o valor de fechamento do índice no primeiro dia de negociação até a cotação especial de abertura no dia final de liquidação.

O contrato será cotado e negociado diretamente em unidades de variância, com um tamanho de contrato de US$ 1, facilitando o gerenciamento das posições. Além disso, os futuros de variância coincidirão e expirarão nas mesmas datas das opções padrão do Índice S&P 500, oferecendo maior flexibilidade na gestão da exposição à variância e na implementação de estratégias de cobertura e negociação.

Rob Hocking, chefe de inovação de produtos da Cboe, destacou que o relançamento do contrato é uma resposta às necessidades dos clientes. “Acreditamos que esta nova versão será mais acessível, eficiente em termos de capital e amigável ao usuário, fornecendo uma maneira mais fácil de replicar exposições de swaps de variância OTC sem as complexidades operacionais”, afirmou.

O novo contrato será listado exclusivamente na Cboe Futures Exchange (CFE), juntando-se a outros futuros de variância, como os futuros do Índice de Volatilidade da Cboe (VIX) e os futuros planejados do Índice de Dispersão do S&P 500 (DSPX). A Cboe realizará um webinar na terça0feira (23) para detalhar os benefícios e oportunidades oferecidos pelos novos futuros de variância.