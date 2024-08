CBOE lança índice de volatilidade equivalente ao VIX para o mercado de Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 13:45 Para compartilhar:

A Bolsa de Opções do Chicago Board (CBOE, na sigla em inglês), anunciou que passou a divulgar nesta segunda-feira, 12, seu índice de volatilidade que monitorará o mercado de títulos do Tesouro dos EUA. O índice, chamado VIXTLT, utilizará uma metodologia semelhante ao do índice de volatilidade VIX, que monitora o S&P500.

O VIXTLT, que já está operante, fornece aos participantes do mercado a capacidade de rastrear a volatilidade esperada futura, em 30 dias, no mercado de títulos do Tesouro dos EUA em tempo real.

O índice opera com base nos resultados de opções listadas no iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, um fundo negociado em bolsa com grande liquidez, composto por títulos do Tesouro dos EUA com vencimentos superiores a vinte anos.

“Ao monitorar os índices VIXTLT e VIX juntos, os investidores podem ter uma visão de como a volatilidade esperada de duas das classes de ativos mais importantes reagem uma à outra durante diferentes regimes de volatilidade”, escreve a CBOE, em nota.