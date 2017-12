CBOE inicia negociação de futuros de bitcoin e cotação dispara

Após a CBOE Global Markets começar a negociar na noite deste domingo contratos futuros de bitcoin, o índice de preços Bitcoin da CoinDesk avançava há pouco 3%, para US$ 15,357. Não se sabe ao certo o volume de contratos em negociação, porque o sistema do site da CBOE parece ter caído logo após o inicio da operação. Nos 10 primeiros minutos, havia 177 contratos sendo negociados, principalmente de janeiro. Há grandes spreads entre vencimentos diferentes. O contrato com vencimento em janeiro era cotado há pouco a US$ 15,950.

Perto das 18h (horário local, 21 horas pelo horário de Brasília), quando teve início a negociação dos futuros, o próprio bitcoin, que indicava tendência de baixa na maior parte do domingo, disparou e chegou a aproximadamente US$ 16,000. Minutos antes, era cotado a US$ 14,700, conforme apontou a GDAX. Fonte: Dow Jones Newswires.