Cbic projeta mercado imobiliário estável em unidades em 2022, mas queda de VGV

SÃO PAULO (Reuters) – A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) trabalha com um cenário de estabilidade nas vendas e lançamentos de imóveis residenciais em 2022, mas avalia que o valor geral das vendas (VGV) vai cair.

A expectativa da entidade é que o número de imóveis participantes do programa habitacional federal subsidiado Casa Verde e Amarela vai crescer enquanto as outras categorias poderão mostrar retração diante do cenário macroeconômico, afirmou o presidente da comissão da indústria imobiliária da Cbic, Celso Petrucci, em apresentação nesta segunda-feira.

“A tendência é (as vendas do Casa Verde e Amarela) subirem substancialmente em 2022 e isso poderá compensar os outros tipos de imóveis”, disse Petrucci, referindo-se ao movimento após o ajuste nos subsídios providos pelo FGTS, previsto pela entidade para ocorrer no final de março.

No quarto trimestre, as vendas de imóveis residenciais no país subiram 3,6% sobre os três meses anteriores, para 65,2 mil unidades, e os lançamentos avançaram 24%, para 85 mil unidades.

Em 2021, as vendas subiram 12,8%, para 261,4 mil unidades e os lançamentos avançaram 25,9%, para 265,7 mil, segundo os dados a Cbic.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição André Romani)

