CBI premia Tesouro Nacional por emissão sustentável do fim do ano passado

23/05/2024 - 16:47

A Climate Bonds Initiative (CBI) concedeu ao governo brasileiro um prêmio pela sua primeira emissão sustentável, realizada em novembro do ano passado. O reconhecimento do Strongest Effort in Integrated Transition Policy Award (Prêmio de Maior Esforço em Política de Transição Integrada) faz parte da nona edição do Climate Bonds Awards.

“Em 2023, o Brasil lançou com sucesso um título soberano sustentável de US$ 2 bilhões, estendendo o vencimento da dívida, atraindo novos investidores e ampliando sua base de investidores”, trouxe o site da CBI. “Os recursos do título apoiam o controle do desmatamento, a conservação da biodiversidade, as energias renováveis, a diminuição da pobreza e o combate à fome, demonstrando o comprometimento do Brasil com a sustentabilidade ambiental e social”, trouxe a organização não-governamental, com sede em Londres.

O papel da CBI é o de tentar disseminar o mercado de green bonds pelo mundo, em especial nos países emergentes. O Tesouro Nacional vem observando o mercado internacional para repetir uma nova emissão assim que considerar que as condições estarão favoráveis.

Na página sobre o prêmio da instituição, há uma declaração do secretário do Tesouro, Rogério Ceron: “O plano de transformação ecológica do Brasil é uma estratégia abrangente que coordena esforços em direção a uma economia sustentável. Neste contexto, a emissão do primeiro título sustentável nos permite catalisar investimentos em projetos essenciais para alcançar nossos objetivos ambientais e sociais.”

Já o CEO do CBI, Sean Kidney, enfatizou que os prêmios concedidos pela instituição celebram o progresso nas finanças verdes, sociais e sustentáveis. “O mercado cresceu mais de 100 vezes na última década, para mais de US$ 4 bilhões. Mas isto é apenas um começo; ainda temos de reduzir para metade as nossas emissões até 2030 e preparar-nos para os impactos climáticos que começamos a sentir. Os vencedores de hoje estão impulsionando mudanças e inspirando outras pessoas.”