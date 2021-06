CBG divulga relação de atletas convocados para o Jogos Olímpicos Equipe masculina terá Nory, Caio, Diogo e Francisco; Zanetti competirá individualmente

Da Redação (SP) – A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulga a relação dos atletas da Ginástica Artística Masculina convocados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio:

Ginástica Artística Masculina

Equipe

Arthur Nory

Caio Souza

Diogo Soares

Francisco Barretto Jr.

Ginasta individual

Arthur Zanetti

Coordenador da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina e um de seus treinadores, Marcos Goto explicou os critérios que nortearam as decisões.

– Nenhum processo seletivo é fácil. Apesar de termos os critérios definidos desde o início, chegar à composição é sempre um grande desafio. A comissão técnica avaliou os resultados em competições, potencial de resultado, contribuição para a equipe, constância e assertividade, análise de performance, evolução técnica, disciplina e condição física – disse Marcos Goto.

Goto manifestou seu contentamento com a realização da meta traçada.

– Conseguimos alcançar o objetivo de levar uma equipe e um atleta adicional para mantermos uma equipe competitiva e seguir com o trabalho de especialista. Assim, a equipe será formada pelos atletas Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares e Francisco Barreto. Na vaga adicional teremos Arthur Zanetti – afirmou o Coordenador, que agradeceu a todas as partes envolvidas no processo.

– O trabalho contou com a contribuição de muitos atletas e treinadores. Temos a certeza de que a Ginástica Brasileira será bem representada por este grupo. Agradecemos à CBG e às Loterias Caixa por todo o apoio e ao COB, por proporcionar a participação nessa última competição e este estágio de treinamento com as melhores condições possíveis – diz o treinador, referindo-se ao período de preparação em Doha.

Na Ginástica Artística Feminina, o Brasil conquistou duas vagas nominais, no Mundial de Stuttgart, de 2019, e no Campeonato Pan-Americano do Rio.

Ginástica Artística Feminina

Ginastas individuais

Flavia Saraiva

Rebeca Andrade

Francisco Porath Neto, um dos treinadores da Seleção de Ginástica Artística Feminina, destaca os méritos de Flavia e Rebeca, que superaram muitos desafios para conquistar suas vagas olímpicas.

– A Flavia conquistou a vaga no Mundial de Stuttgart. Ela teve totais méritos: mentais, físicos, técnicos. Acho que foi a melhor competição dela no individual geral. Aqui em Doha, estamos trabalhando bastante, com ótimas condições de treino, com o ginásio à nossa disposição, podendo montar nossos horários. Vamos fazer várias avaliações, simulando competições – diz o treinador.

Rebeca Andrade, na avaliação de Porath, mostrou muitas qualidades no Campeonato Pan-Americano do Rio.

– No Pan, mostrou que está muito forte e confiante para executar os exercícios com potência e precisão. Conseguiu um somatório muito bom no individual geral, e agora é acertar detalhes – diz Porath.

No sorteio realizado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), a equipe de Ginástica Artística Masculina do Brasil caiu na Subdivisão 2, ao lado de Suíça, Grã-Bretanha, Japão e de dois grupos mistos. A equipe vai estrear no dia 24 de julho, às 2h30 (de Brasília).

Já as ginastas Flavia Saraiva e Rebeca Andrade farão parte do grupo misto 2, ao lado de ginastas do Egito, Suécia e Belarus. As brasileiras caíram na Subdivisão 5, com Alemanha, Bélgica e as atletas do grupo misto 5.

