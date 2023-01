CBF vai se reunir com Palmeiras e Flamengo para definir sede da Supercopa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/01/2023 - 23:30 Compartilhe

A CBF vai definir nesta semana em qual estádio será disputada a Supercopa do Brasil. O duelo entre Palmeiras e Flamengo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, está marcado para o dia 28 deste mês, mas ainda não tem sua sede definida.





Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai se reunir virtualmente com Leila Pereira e Rodolfo Landim, presidentes de Palmeiras e Flamengo, nesta terça-feira, 10. É esperado que os dirigentes entrem em um acordo e a definição quanto à sede da partida aconteça nesse encontro. Certo é que a decisão não passará dessa semana.

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, despontava como favorito para receber a partida, mas os atos de ataque aos Três Poderes por meio das caravanas bolsonaristas no domingo e a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para restabelecer a ordem pública reduziram as chances de a capital federal mais uma vez ser palco da Supercopa.

O Mané Garrincha foi palco da Supercopa em duas das últimas três edições, em 2020 e 2021. Mas os atos de vandalismo de apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que invadiram e depredaram parte do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), diminuíram as chances de Brasília ser novamente a sede do torneio.





O Estadão apurou que a CBF não teme novos atos terroristas na capital federal, mas avalia que seria prudente realizar a partida para outra sede. O Distrito Federal, inclusive, não definiu se vai manter a candidatura de Brasília. Cabe lembrar que o governador Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por 90 dias.

Além de Brasília, a CBF tem mais três propostas em mãos: Recife, Salvador e Orlando, nos Estados Unidos, esta a última a oficializar seu interesse em ser sede do duelo que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. A Arena Castelão, em Fortaleza, havia se habilitado para receber a Supercopa, mas o gramado do estádio está sendo trocado e a previsão é de que a obra só termine em março.

A Arábia Saudita, com planos ambiciosos de sediar a Copa do Mundo de 2030, também mostrou interesse em ser palco da Supercopa, mas a proposta foi descartada. No entanto, o país do Oriente Médio avisou que a oferta vale também para os próximos anos.

A CBF recriou o torneio em 2020, ano em que o Flamengo foi campeão. Em 2021, o clube carioca também levantou a taça ao bater justamente o Palmeiras nos pênaltis. Em 2022, o time rubro-negro mais uma vez disputou a competição, mas ficou com o vice ao perder para o Atlético Mineiro.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias