CBF sorteia duelos das quartas de final da Copa do Brasil na terça e todos podem se enfrentar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta sexta-feira a data de quando serão conhecidos os duelos das quartas de final da Copa do Brasil. Com os oito classificados podendo se encarar, o que dá para prever clássicos paulista e carioca, os jogos serão sorteados na terça-feira.

As oito equipes que continuam firmes no sonho de buscar o título da competição representam seis estados: os paulistas Corinthians e São Paulo, os cariocas Flamengo e Vasco, Atlético-MG, Athletico-PR, o gaúcho Juventude, e o Bahia representando o nordeste.

Além de definir os confrontos, também serão definidas as datas de ida e volta, os horários e os mandantes. O evento será realizado na sede da CBF, no Rio, com transmissão da CBF TV, no YouTube, às 15 horas.

A CBF não informou se serão definidos os cruzamentos até a final como foram realizadas nas edições anteriores. Deixou no ar a possibilidade de também sortear quem se enfrentam nas semifinais.

Competição bastante rentável, a Copa do Brasil desembolsou R$ 4,5 milhões apenas para cada equipe que avançou às quartas de final. Os eliminados (CRB-AL, Palmeiras, Goiás, Fluminense, Red Bull Bragantino, Botafogo, Grêmio e Atlético-GO) levaram R$ 3,4 milhões cada. Nesta temporada, a competição conta com recorde de premiação para os clubes participantes.

Os dois finalistas da temporada passada continuam na briga e podem se enfrentar também nas quartas. O São Paulo superou o Flamengo em 2023 para erguer o troféu sob a batuta de Dorival Júnior, atualmente no comando da seleção brasileira.