CBF revela camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Após vazar na internet na última sexta-feira, a camisa titular da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 foi revelada pela CBF. Em vídeo postado nas redes sociais, a entidade confirmou a divulgação da peça.

As vendas começam nesta segunda-feira, no site da Nike, que é a fornecedora de material esportivo da Seleção. A camisa terá um tom amarelo parecido com a da conquista do pentacampeonato, em 2002, que completa 20 anos neste ano.

A peça será inspirada na onça pintada, um dos maiores felinos do mundo, que é tradicional na fauna brasileira. Ao longo da camisa, será possível observar marcas que lembram as manchas do animal. A campanha da Nike foi batizada de “Veste a Garra”.

Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.#VesteAGarra

A gola da camisa, que terá um botão, será predominantemente verde, com detalhe em azul, assim como as barras das mangas. O “Swoosh”, tradicional símbolo da Nike, será em azul. Costumeiramente, ele é grifado em verde.

– Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros. #VesteAGarra – postou a CBF nas redes sociais.

CAMISA JÁ HAVIA SIDO VAZADA

Na sexta-feira, o site “Footy Headlines”, especializado em revelar uniformes de clubes e seleções, havia divulgado não só a camisa titular da Seleção Brasileira, mas também a reserva e a de goleiro.

O segundo uniforme, que terá a camisa tradicional azul, terá as mesmas manchas da onça pintada, porém só nas mangas. Elas serão na cor verde. A de goleiro, que será preta, será num estilo parecido com a amarela de linha. Veja as fotos abaixo.

Camisa titular da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Camisa reserva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Camisa de goleiro da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

