CBF retoma contato com Ancelotti e pode demitir Dorival

Após a derrota da seleção por 4 a 1 para a Argentina na terça-feira (25) em jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retomou os contatos com o técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Segundo o Globo Esporte, uma das possibilidades em discussão é que Ancelotti assuma a seleção após o Mundial de Clubes da Fifa, previsto para junho deste ano, e permaneça no cargo até a Copa de 2026.

O nome do italiano já havia sido cogitado pela CBF em 2023, mas as tratativas foram interrompidas devido à decisão do italiano de permanecer no Real Madrid.

Fontes da CBF confirmaram o “flerte” com Ancelotti e disseram que o cenário atual para ele assumir o Brasil é mais favorável do que há dois anos, segundo o Globo Esporte.

Diante da pressão e do desempenho negativo da equipe, o presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, marcou uma reunião com Dorival Júnior para esta sexta-feira (28), quando pode ser acordada a demissão do atual técnico da seleção.