CBF remarca jogo entre CRB e Avaí para dia 23 de agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 18:20 Compartilhe

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcou o jogo entre CRB e Avaí, adiado por problemas no Aeroporto de Florianópolis, para o dia 23 de agosto, às 19h, no estádio Rei Pelé, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Avaí enfrentou problemas para deixar Florianópolis, por causa de um incidente com um avião da Latam que derrapou na pista do Aeroporto Hercílio Luz, e pediu o adiamento da partida, que aconteceria no dia 14 de julho e foi acatado pela CBF.

O adiamento acabou sendo positivo para o Avaí, que vem em uma crescente na competição. Nos últimos cinco jogos, o time catarinense venceu três, incluindo o último, o clássico frente ao Criciúma por 1 a 0.

Mas antes de enfrentar o CRB, o Avaí tem dois jogos pela frente. No sábado, às 18 horas, enfrenta o Vila Nova, no OBA. Na semana seguinte, no dia 19, o desafio é diante do Tombense, na Ressacada.

O Avaí ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, dois acima do Tombense, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias