CBF realizará evento em São Paulo para discutir futuro da gestão no futebol 

Estadão Conteúdo 09/11/2024 - 14:35

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoverá no próximo dia 26 um evento sobre gestão no futebol. O Summit CBF Academy será realizado no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, e contará com o próprio presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, além de dirigentes de clubes, a exemplo de Leila Pereira, do Palmeiras, Júlio Casares, do São Paulo, e Rodolfo Landim, do Flamengo, que debaterão sobre sustentabilidade financeira e competitividade sobre clubes.

O intuito da entidade é proporcionar uma programação abrangente de discussões com a intenção de propor estratégias e inovações que possam moldar a gestão do esporte no futuro. Além de Ednaldo Rodrigues e os presidentes de clubes, também já estão confirmados: o ministro do Esporte, André Fufuca, os técnicos da seleções brasileiras masculina e feminina, Dorival Júnior e Arthur Elias, os coordenadores executivo de seleções, Rodrigo Caetano (masculina) e Cristiane Gambaré (feminino).

Já Alessandro Barcelos (Internacional), Marcelo Teixeira (Santos) e Mário Bittencourt (Fluminense) discutirão sobre planejamento e gestão estratégica de clubes. Os CEOs das SAFs de Bahia, Botafogo, Cruzeiro Red Bull Bragantino e Vasco também participarão em rodas de discussões sobre esse novo modelo de administração das agremiações.

“Quem for ao Summit CBF Academy pode esperar painéis, palestras e workshops ministrados pelos maiores especialistas da indústria do futebol. Serão conteúdos de alto nível sobre inovação, gestão esportiva, performance, entre outros assuntos. É uma excelente oportunidade para absorver conteúdos exclusivos que podem acrescentar muito para quem deseja uma carreira no futebol. Montamos uma programação robusta para trazer discussões sobre tendências e novas tecnologias aplicadas ao futebol”, disse Caio Cordeiro, diretor da CBF Academy.

A Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027, será tema de painel exclusivo com a participação da coordenadora técnica das seleções brasileiras femininas de futebol, Cristiane Gambaré. Outros assuntos de grande relevância no ecossistema do futebol e que impactam diretamente na gestão dos clubes também serão abordados no Summit CBF Academy.

Já as apostas esportivas, que vêm gerando intenso debate no país após a legalização e regulamentação do setor, serão discutidas em dois painéis, com a participação de Régis Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda, e o advogado Pietro Cardia Lorenzoni. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luís Otávio Veríssimo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor jurídico da FIFA, Emilio García Silvero, também falarão sobre o tema.

O evento acontecerá durante todo o dia 26, das 9h às 18h. Os ingressos estão sendo vendidos através do site oficial da Summit CBF Academy a partir de R$ 1.500,00.