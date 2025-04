CBF prepara proposta salarial de R$ 5 milhões para Carlo Ancelotti

O contrato que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai oferecer ao técnico Carlo Ancelotti é de cerca de R$ 5 milhões mensais, com validade até o fim da Copa do Mundo de 2026, em julho. A entidade sugere cláusula de renovação até a Copa de 2030, que seria ativada com o aval do italiano, mas só após o Mundial do ano que vem.

Se a contratação for confirmada, Ancelotti se tornaria o treinador de seleção mais bem pago atualmente. O valor é equivalente ao que ele ganha no Real Madrid, clube com o qual tem contrato até meados de 2026. A eliminação precoce na Liga dos Campeões – nas quartas de final para o Arsenal – e a vice-liderança no Campeonato Espanhol fazem o treinador balançar no cargo.

No sábado, 26, o Real perdeu a final da Copa do Rei para o arquirrival Barcelona por 3 a 2, na prorrogação, o que tornou ainda mais improvável sua permanência. Como ainda há chance de título na La Liga, o Campeonato Espanhol, com confronto direto com o Barça daqui a duas semanas, uma confirmação de saída de Ancelotti não será agora. Mas há otimismo dentro da CBF que o negócio dessa vez pode sair.

Ancelotti superaria Deschamps e Tuchel em salário

Dorival Júnior, demitido após a derrota de 4 a 1 para a Argentina, em março, recebia aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês, em pacote que incluía membros de sua comissão técnica. Não era nem o maior salário pago a um treinador de uma seleção sul-americana, já que Marcelo Bielsa, no Uruguai, tem vencimentos na casa dos R$ 2 milhões.

Demitido em outubro de 2024 da seleção da Arábia Saudita, o italiano Roberto Mancini ganhava R$ 4 milhões mensais, o mais bem pago naquele momento.

Didier Deschamps, na França, e Thomas Tuchel, da Inglaterra, recebem próximo disso, valor que será abaixo do acordo de Ancelotti se de fato ele fechar com a CBF.

Início imediato

A CBF gostaria de ter o técnico contratado até 18 de maio, data em que precisa enviar à Fifa a pré-lista de convocados para os jogos de junho. Os rivais serão o Equador, em Quito, no dia 5, e o Paraguai, em São Paulo, no dia 10, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. Barcelona x Real Madrid se enfrentam no decisivo jogo da La Liga em 11 de maio, na Catalunha.

Um Ancelotti com uma saída confirmada nos próximos dias, mesmo que não possa assumir imediatamente, serviria se ele acertasse rapidamente o contrato com a CBF e pudesse ajudar na escolha dos pré-convocados. O Real Madrid está no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, que será entre 14 de junho e 13 de julho, mas um cenário de saída implica que ele não comandará o clube espanhol na competição da Fifa.

A CBF nega ter enviado um emissário à Espanha para conversar com Ancelotti, mas a coluna de Marcel Rizzo, do Estadão Conteúdo, apurou que já houve contato. A negociação fracassada em 2023, com o treinador renovando com o Real Madrid, ensinou a Ednaldo pela discrição

Na época, integrantes da confederação falavam abertamente sobre a conversa com o italiano e um possível acerto, o que irritou o técnico, que ainda tinha contrato com o Real Madrid vigente até meados de 2024. Foi um dos fatores que fez a negociação esfriar e Ancelotti optar por uma renovação em Madri.

Outra opção

Com a expectativa alta por Ancelotti, a conversa com Jorge Jesus fica em banho-maria. Há algumas semanas, ele era considerado o favorito para assumir a seleção brasileira por ser uma contratação mais viável. Seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, termina em julho.

Com chance pequena de título do Campeonato Saudita, a data-chave para uma saída antecipada de Jesus do Al-Hilal é a próxima sexta-feira, dia 3, data da final da Champions da Ásia. Na próxima terça-feira, 29, o clube da Arábia Saudita enfrenta o Al-Ahli, também saudita, na semifinal do continental. É jogo único.

