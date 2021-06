CBF oficializa pedido pela liberação de Pedro, do Flamengo, à Olimpíada Ofício foi enviado ao clube após a convocação de André Jardine, na quinta-feira

O Flamengo informou que não liberaria atletas para os Jogos Olímpicos, mas, mesmo assim, Pedro e Gerson foram convocados por André Jardine na quinta-feira. No mesmo dia, a CBF oficializou o pedido pela liberação dos atletas em comunicado enviado ao clube da Gávea. O Rubro-Negro manterá a decisão, inclusive já explicou ao atacante. O meia, por sua vez, se despede do Fla antes.

– A convocação para servir a Seleção Brasileira é sempre um ponto alto para a carreira do atleta e um reconhecimento do talento e do bom trabalho realizado. É também um testemunho da competência do treinamento desenvolvido em seu clube – diz trecho do documento da CBF endereçado ao presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, antes de finalizar:

– Assim sendo, pedimos a gentileza de transmitir esta mensagem aos atletas mencionados, bem como a devida liberação destes.

No caso de Gerson, o meia se despedirá do Flamengo ainda em junho, antes da data de início da preparação da seleção olímpica. O Coringa foi vendido ao Olympique de Marseille, da França, e fará mais dois jogos pelo Rubro-Negro.

A apresentação de Pedro e Gerson é solicitada pelo CBF no dia 8 de julho, quando começará a preparação em Doha, no Qatar. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, serão disputados entre os dias 22 de julho e 8 de agosto.

E MAIS:

Veja também