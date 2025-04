CBF nega uniforme com camisa vermelha para a disputa da Copa do Mundo de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou pela primeira vez sobre as recentes especulações de que a nova camisa número dois da seleção brasileira seria vermelha ou rosa na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com nota enviada à imprensa, a CBF reforça que as imagens de supostos uniformes que estão circulando na internet não são oficiais. “Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike.”

Os rumores começaram na semana passada. A camisa azul, tradicionalmente usada como opção reserva em Mundiais, seria momentaneamente aposentada e trocada por uma nova paleta jamais usada na história. O produto seria confeccionado com o Jumpman, icônico logo da Jordan, no lugar do tradicional Swoosh da Nike.

De acordo com apuração do Estadão, um uniforme com coloração diferente da tradicional está sendo confeccionado, mas não seria utilizado durante o Mundial da América do Norte. A cor seria mais próxima do rosa e faria parte de uma campanha da Nike.

Em seu estatuto, a CBF determina que os uniformes “obedecerão às cores existentes na bandeira da entidade e conterão o emblema da instituição, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria”.