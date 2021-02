CBF muda horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil

A CBF anunciou nesta segunda-feira (22) que mudou o horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio, das 16h (horário de Brasília) para as 18h do dia 7 de março no Allianz Parque, em São Paulo.

O primeiro jogo da competição nacional continua programado para o próximo domingo (28), a partir das 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Palmeiras luta pelo quarto título da competição, enquanto o Grêmio busca empatar com o Cruzeiro como o maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos.

Veja a tabela da Copa do Brasil.

