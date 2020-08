CBF libera Atlético-GO para escalar 4 jogadores com Covid

SÃO PAULO, 12 AGO (ANSA) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou o recurso do Atlético-GO e liberou quatro jogadores do clube que testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) para entrar em campo nesta quarta-feira (12) contra o Flamengo.

O time goiano afirmou que os atletas contaminados não possuem mais potencial para transmitir a doença, já que estão em fase final de recuperação, e a comissão médica da CBF aceitou o recurso.

Os testes que confirmaram a positividade dos jogadores foram realizados no domingo (9).

O duelo entre Atlético-GO e Flamengo acontecerá nesta quarta-feira (12), a partir das 20h30 (horário de Brasília), em Goiânia. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas será a estreia do Dragão, já que o embate diante do Corinthians foi adiado por causa da final do Campeonato Paulista. A equipe carioca, no entanto, vem de derrota para o Atlético-MG.

Goiás O Goiás é outra equipe goiana que está sofrendo com a Covid-19.

Após ter tido sua partida contra o São Paulo adiada em decorrência de casos da doença em jogadores do clube, o time alviverde divulgou nesta terça-feira (11) mais um diagnóstico de Covid em seu elenco.

A equipe treinada por Ney Franco tem 12 desfalques para enfrentar hoje (12) o Athletico-PR, todos por conta do novo coronavírus. (ANSA).

