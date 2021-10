CBF informa ao Flamengo que não irá adiar jogos do Campeonato Brasileiro que estão dentro da data Fifa Na última sexta-feira, quando houve a convocação, o coordenador da Seleção, Juninho, havia dito que as partidas seriam adiadas

Na noite desta sexta-feira, a CBF informou ao Flamengo que não vai adiar os jogos do Brasileirão que estão dentro da data Fifa. Dessa forma, os confrontos contra Fortaleza e Red Bull Bragantino, marcados para esta semana, ficaram mantidos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal “O Dia”.

VEJA AS DATAS DOS CONFRONTOS

Quarta-feira: Red Bull Bragantino x Flamengo

Partida válida pela 24ª rodada, no estádio Nabi Abi Chedid, às 20h30

Sábado: Fortaleza x Flamengo

Partida válida pela 25ª rodada, na Arena Castelão, às 19h

O Flamengo tem quatro jogadores convocados para a data Fifa. São eles: Gabi e Everton Ribeiro, pelo Brasil, Isla, pelo Chile, e Arrascaeta, pelo Uruguai. Os atletas estarão com as respectivas Seleções até o dia 14 de outubro, quando se encerra da data Fifa.

Vale lembrar que na última sexta-feira, durante a convocação do técnico Tite,

Juninho Paulista, coordenador da Seleção, havia dito que a CBF adiaria as partidas dos times que estavam com jogadores convocados. Assim, a expectativa era de que os jogos de Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras fossem postergados, o que não aconteceu.

