CBF exclui vaga direta dos campeões da Copa do Nordeste e Copa Verde na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) excluiu a vaga direta dos campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde na terceira fase da Copa do Brasil. A mudança foi feita no regulamento técnico das duas competições regionais.

A alteração pode causar impactos competitivos na Copa do Nordeste. Nos últimos anos, a vaga em uma das principais competições do calendário brasileiro era um atrativo adicional, dando visibilidade e compensação financeira aos clubes vencedores.

No entanto, a CBF entende que a mudança faz parte da readequação das competições com o calendário de 2025. A entidade não deu mais detalhes sobre os meios de classificação para a Copa do Brasil, o que deve acontecer apenas após a divulgação do regulamento do torneio.

FÓRMULA DE DISPUTA

Para 2025, a fórmula da Copa do Nordeste mantém o formato tradicional. De acordo com o regulamento, haverá apenas uma mudança na primeira fase: os oito times de cada chave se enfrentam dentro de um mesmo grupo. Nas recentes edições, uma chave enfrentava a outra. A partir das quartas de final, haverá um cruzamento, com os melhores classificados de um grupo enfrentando os piores do outro, sempre em partidas únicas.

A final será disputada em duas partidas, com mando de campo no jogo de volta do time de melhor campanha acumulada ao longo da competição. A decisão será nos pênaltis apenas em caso de empate no número de gols.

Outra mudança importante na Copa do Nordeste foi o calendário da competição. O torneio começa com uma eliminatória disputada nos dias 04/01 e 05/01. A primeira fase está marcada para acontecer entre 22/01 e 26/03. As quartas de final e semifinais ocorrem em 04/06 e 09/06, respectivamente. A decisão está marcada para acontecer nos dias 03/09 e 07/09.

Já a Copa Verde tem seu início marcado para o dia 22 de janeiro e será dividida em cinco fases, todas com confrontos eliminatórios. A partir das quartas de final, os duelos serão de ida e volta, até que o campeão seja definido.