CBF doa camisa da Seleção ao museu do Flu como homenagem a Preguinho

Autor do primeiro gol da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, Preguinho foi homenageado pela CBF, que doou uma camisa personalizada ao Fluminense. O feito do ponta-esquerda, ídolo do Tricolor que tem um busto na sede de Laranjeiras, completou 90 anos na última terça-feira.

A camisa foi recebida pelo gestor do Flu Memória, Dhaniel Cohen. O atual terceiro uniforme da Seleção é branco, com detalhes em azul e foi inspirado no que foi utilizado pelo escrete brasileiro na gloriosa campanha do Sul-Americano de 1919, conquistado no Estádio das Laranjeiras. O modelo da camisa foi o mesmo utilizado por Preguinho e companhia no Uruguai para a disputa da primeira Copa do Mundo de todos os tempos, em 1930.

Preguinho defendeu o Fluminense em outras sete modalidades, com destaque para natação e basquete. No futebol, ele é um dos maiores artilheiros em todos os tempos do Tricolor, com 153 gols. O craque também é quem mais vezes balançou as redes do Estádio das Laranjeiras, com 78 gols marcados.

