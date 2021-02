CBF diz que Comissão de Arbitragem não constatou ‘nenhum erro claro’ em lance de Vasco x Internacional Confederação se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o VAR na partida entre Vasco e Inter. No primeiro gol, o programa que analisa as linhas de impedimento não funcionou

Após a polêmica envolvendo o VAR na partida entre Vasco e Internacional, em São Januário, a CBF divulgou uma nota oficial em que afirma que a Comissão Nacional de Arbitragem solicitou esclarecimentos por parte da empresa Hawk-Eye, responsável pela operação do VAR. No entanto, mesmo assim checou o lance do primeiro gol do Colorado e não constatou nenhum erro claro da arbitragem de campo

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro

Vale destacar que o lance capital do jogo aconteceu logo aos 13 minutos do primeiro tempo. O meio-campista Rodrigo Dourado cabeceou para o fundo da meta do goleiro Fernando Miguel. Todavia, na análise do lance, o programa do VAR que analisa as linhas de impedimento não funcionou e foi validada a decisão do campo, do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

Dessa forma, o jurídico do Gigante da Colina tem a intenção de entregar um ofício à CBF e entrar com uma ação ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pedindo a anulação da partida.

Apesar dos protestos da direção do Vasco da Gama, de acordo com a súmula da partida, publicada oficialmente no site da CBF, a equipe de arbitragem alegou que “Nada houve de anormal”. Vale lembrar que este documento é entregue à confederação após as partidas relatando tudo que aconteceu durante os 90 minutos.

Confira a nota da Confederação Brasileira de futebol na íntegra



A Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa Hawk-Eye, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, esclarecimentos sobre a questão técnica que prejudicou a utilização das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, dia 14.

A Comissão destaca que o lance, do primeiro gol do Internacional, mesmo assim foi checado pela equipe do VAR, não sendo constatado nenhum erro claro da arbitragem de campo. Portanto, conforme os princípios do Protocolo do VAR, foi corretamente mantida a decisão de campo de validar o gol.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também