CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase da Série C

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (27), a tabela detalhada das três primeiras rodadas da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com partidas previstas para os próximos três finais de semana, essa etapa do torneio será formada por dois quadrangulares.

No grupo C estão Botafogo-PB, Criciúma, Ituano e Paysandu. A chave D tem Manaus, Novorizontino, Tombense e Ypiranga-RS. Os líderes de cada um dos grupos se classificam às finais da Série C e garantem o acesso à segunda divisão do futebol nacional. E os times que ficarem na vice-liderança das chaves também sobem à Série B de 2022.

A primeira rodada, no dia 2 de outubro, terá o confronto entre Botafogo-PB e Ituano e a partida entre Ypiranga e Tombense. No dia seguinte, o Manaus enfrenta o Novorizontino, enquanto o Criciúma duela com o Paysandu.

1ª rodada

2 de outubro

17h – Botafogo-PB x Ituano-SP – Almeidão, João Pessoa (PB)

19h – Ypiranga-RS x Tombense-MG – Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

3 de outubro

16h – Manaus-AM x Novorizontino-SP – Ismael Benigno, Manaus (AM)

18h – Criciúma-SC x Paysandu-PA – Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

2ª rodada

9 de outubro

17h – Tombense-MG x Manaus-AM – Antônio de Almeida, Tombos (MG)

19h – Novorizontino-SP x Ypiranga-RS – Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP)

10 de outubro

16h – Paysandu-PA x Botafogo-PB – Curuzu, Belém (PA)

11 de outubro

20h – Ituano-SP x Criciúma-SC – Novelli Júnior, Itu (SP)

3ª rodada

16 de outubro

17h – Ituano-SP x Paysandu-PA – Novelli Júnior, Itu (SP)

19h -Criciúma-SC x Botafogo-PB – Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

17 de outubro

18h – Manaus-AM x Ypiranga-RS – Arena da Amazônia, Manaus (AM)

18 de outubro

20h – Tombense-MG x Novorizontino-SP -Antônio de Almeida, Tombos (MG)

