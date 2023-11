CBF divulga tabela das duas últimas rodadas do Brasileirão e só na decisão jogos serão juntos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2023 - 23:53 Para compartilhar:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira como vão ser as duas últimas rodadas do Brasileirão. Apenas a jornada do dia 6 de dezembro, que fecha a competição, terá todos os 10 jogos no mesmo horário, às 21h30.

A penúltima rodada ocorre nos dias 2 e 3 e com os principais candidatos ao título jogando em horários alternados. Se neste domingo o Palmeiras entra em campo contra o Fortaleza, às 18h30, sabendo do resultado do vice-líder Botafogo, que recebe o Santos às 16, no outro final de semana será o inverso. O atual campeão joga às 16 horas diante do Fluminense, na Arena Barueri, enquanto os botafoguenses entram em campo às 18h30 diante do Cruzeiro.

Sob pressão após ser goleado pelo Bahia nesta sexta-feira, por 5 a 1, em casa, o Corinthians abre a 37ª rodada, recebendo o Internacional, no sábado, às 18 horas. O outro jogo do dia será do Atlético-MG, ainda com pequenas chances de taça, contra o São Paulo na MRV Arena, às 21h.

A 37ª rodada ainda terá o Flamengo recebendo o Cuiabá também às 16 horas do dia 3, no Maracanã. Outros candidatos com menos chances, Red Bull Bragantino e Grêmio serão mandantes e encaram Coritiba e Vasco, respectivamente, às 18h30.

Agendados para 21h30 do dia 6, os jogos finais terão Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão – os paulistas podem ser campeões sem a presença da torcida por causa de punição aos mineiros, o Botafogo visitando o Internacional no Beira-Rio e o Flamengo jogando com o São Paulo no Morumbi.

CONFIRA AS DUAS ÚLTIMAS RODADAS:

37ª rodada

Dia 2 de dezembro – sábado

18h – Corinthians x Internacional

21h – Atlético-MG x São Paulo

Dia 3 de dezembro – domingo

16h – Flamengo x Cuiabá

16h – Palmeira x Fluminense

16h – América-MG x Bahia

18h30 – Botafogo x Cruzeiro

18h30 – Red Bull Bragantino x Coritiba

18h30 – Grêmio x Vasco





18h30 – Fortaleza x Goiás

18h30 – Athletico-PR x Santos

38ª rodada

Dia 6 de dezembro – quarta-feira

21h30 – Fluminense x Grêmio

21h30 – Vasco x Red Bull Bragantino

21h30 – São Paulo x Flamengo

21h30 – Santos x Fortaleza

21h30 – Goiás x América-MG

21h30 – Cruzeiro x Palmeiras

21h30 – Internacional x Botafogo

21h30 – Coritiba x Corinthians





21h30 – Bahia x Atlético-MG

21h30 – Cuiabá x Athletico-PR

