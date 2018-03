CBF divulga os novos uniformes da seleção brasileira

SÃO PAULO, 21 MAR (ANSA) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (21) os uniformes que a seleção do Brasil irá utilizar na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. De acordo com a entidade que rege o futebol brasileiro, os uniformes foram inspirados nas conquistas dos Mundiais de 58 e 70, quando a seleção ganhou o seu primeiro e seu terceiro título, respectivamente.

O grande destaque da camisa é o “amarelo vibrante”, batizado pela Nike de “ouro samba”, inspirado no uniforme usado no tricampeonato de 70, no México. Além disso, diferente de modelos anteriores, a nova camisa possui poucos detalhes verdes.

“Comparamos todos os tons de amarelo à cor exata usada em 70.

Aquele foi o primeiro torneio mundial transmitido a cores pela televisão. O amarelo vivo e brilhante dos brasileiros era uma representação visual do modo de jogar daquela equipe”, disse o diretor da Nike, Pete Hoppins.

Além da camisa amarela, o kit principal da seleção brasileira conta com calção azul e meião branco, com uma listra verde e amarela centralizada.

Já o uniforme reserva do Brasil ganhou a cor azul celestial e possui marca d’água em estampa de mosaico, formado por estrelas que partem do escudo. Segundo a CBF, o conjunto foi inspirado no Mundial de 58, na Suécia, quando o Brasil adotou pela primeira vez a cor azul.

A seleção brasileira irá estrear o uniforme azul no amistoso diante da Rússia, nesta sexta-feira (23). Já contra a Alemanha, no dia 27 de março, o Brasil irá jogar com a camiseta amarela.(ANSA)