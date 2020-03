CBF divulga novo regulamento, grupos e tabela da Série D do Brasileiro

A CBF divulgou na madrugada desta quarta-feira regulamento, grupos e tabela do Campeonato Brasileiro da Série D. Como já era previsto, a competição ganhou um novo formato, bem diferente do que vinha sendo utilizado nos últimos anos.

A novidade é a realização de um mata-mata preliminar, que reunirá oito clubes, para quatro avançarem à fase de grupos. Após duelos de ida e volta, o vencedor entrará na competição. Os quatro que avançarem vão se juntar aos 60 clubes já definidos.

A competição vai reunir 64 clubes, divididos em oito grupos de oito. Eles jogam entre si em turno e returno – 14 rodadas – avançando à segunda fase os quatro melhores, totalizando 32 clubes.

A partir daí, as fases serão disputados no sistema mata-mata. Os semifinalistas vão ascender à Série C em 2021. Os confrontos serão regionalizados.

Confira os Grupos da Série D do Brasileiro:

FASE PRÉVIA

Grupo 1

Nacional-AM x Ji-Paraná-RO

Grupo 2

Ypiranga-AP x Baré-RR

Grupo 3

Aquidauanense-MS x Real Noroeste-ES

Grupo 4

Brasiliense-DF x Tocantinópolis-TO

FASE DE GRUPOS

GRUPO A1

Atlético-AC

Bragantino-PA

Fast Clube-AM

Galvez-AC

Independente-PA

Rio Branco-AC

Vilhenense-RO

*Vencedor do Grupo 1

GRUPO A2

Altos-PI

Juventude-MA

Luverdense-MT

Moto Club-MA

Santos-AP

São Raimundo-RR

*Vencedor do Grupo 2

GRUPO A3

Afogados-PE

América-RN

Atlético-PB

Campinense-PB

Floresta-CE

Guarany Sobral-CE

Globo-RN

Salgueiro-PE

GRUPO A4

ABC-RN

Central-PE

Coruripe-AL

Freipaulistano-SE

Itabaiana-SE

Jaciobá-AL

Potiguar-RN

Vitória da Conquista-BA

GRUPO A5

Águia Negra-MS

Crac-GO

Goianésia-GO

Goiânia-GO

Opérário-MT

União-MT

Vitória-ES

*Vencedor do Grupo 3

GRUPO A6

Atlético-BA

Bahia de Feira-BA

Caldense-MG

Gama-DF

Palmas-TO

Patrocinense-MG

Tupynambás-MG

*Vencedor do Grupo 4

GRUPO A7

Bangu-RJ

Cabofriense-RJ

Cascavel-PR

Ferroviária-SP

Mirassol-SP

Nacional-PR

Portuguesa-RJ

Toledo-PR

GRUPO A8

Caxias-RS

Joinville-SC

Marcílio Dias-SC

Novorizontino-SP

São Caetano-SP

São Luiz-RS

Pelotas-RS

Tubarão-SC

Confira as rodadas iniciais da Série D:

FASE PRÉVIA

02/05 ou 03/05 (Jogos de ida)

Ji-Paraná-RO x Nacional-AM

Baré-RR x Ypiranga-AP

Real Noroeste-ES x Aquidauaense-MS

Tocantinópolis-TO x Brasiliense-DF

09/05 ou 10/05 (Jogos de volta)

Nacional-AM x Ji-Paraná-RO

Ypiranga-AP x Baré-RR

Aquidauanense-MS x Real Noroeste-ES

Brasiliense-DF x Tocantinópolis-TO

FASE DE GRUPOS

1ª rodada

23/05 ou 24/05

Galvez-AC x Fast Clube-AM

Bragantino-A x Vilhenense-RO

Rio Branco-AC x Independente-PA

Vencedor Jogo 1 x Atlético-AC

Vencedor Jogo 2 x Moto Club-MA

Altos-PI x São Raimundo-RR

Luverdense-MT x River-PI

Juventude-MA x Santos-AP

América-RN x Campinense-PB

Guarany Sobral-CE x Salgueiro-PE

Afogados-PE x Floresta-CE

Atlético-PB x Globo-RN

Vitória da Conquista-BA x Coruripe-AL

Itabaiana-SE x ABC-RN

Potiguar-RN x Freipaulistano-SE

Jaciobá-AL x Central-PE

Goianésia-GO x Vitória-ES

União-MT x Águia Negra-MS

Crac-GO x Operário-MT

Vencedor Jogo 3 x Goiânia-GO

Patrocinense-MG x Palmas-TO

Atlético-BA x Gama-DF

Tupynambás-MG x Bahia de Feira-BA

Vencedor Jogo 4 x Caldense-MG

Portuguesa-RJ x Toledo-PR

Mirassol-SP x Bangu-RJ

Nacional-PR x Ferroviária-SP

Cascavel-PR x Cabofriense-RJ

Pelotas-RS x Marcílio Dias-SC

São Caetano-SP x Caxias-RS

Joinville-SC x Novorizonino-SP

Tubarão-SC x São Luiz-RS