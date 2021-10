CBF divulga mais rodadas da Série B: Botafogo não terá transmissão na TV Globo e jogará em um feriado Alvinegro terá partidas contra Ponte Preta e Operário em um intervalo de quatro dias; equipe entra em campo no dia da Proclamação da República

O Botafogo, aos poucos, conhece as datas e horários dos últimos compromissos da Série B do Brasileirão. A CBF divulgou os detalhes de mais duas rodadas da competição nesta quinta-feira, dando detalhes sobre os duelos contra Ponte Preta e Operário.

A equipe comandada por Enderson Moreira jogará contra o Operário no dia 15 de novembro, feriado em homenagem à Proclamação da República. A partida será no Estádio Nilton Santos, às 16h.

Quatro dias antes o destino será em Campinas. O Alvinegro viaja à São Paulo para enfrentar a Ponte Preta, às 19h, no Moisés Lucarelli.

Os dois jogos não terão transmissão da TV Globo – ou seja, o Botafogo não será contemplado com televisão aberta neste período. De acordo com a CBF, os duelos serão transmitidos apenas pelo Premiere, canal de pay-per-view do grupo Globo.

PARTIDAS DO BOTAFOGO:

35ª rodada – Ponte Preta x Botafogo – 11 de novembro – Moisés Lucarreli – Transmissão: Premiere

36ª rodada – Botafogo x Operário – 15 de novembro – Estádio Nilton Santos – Transmissão: Premiere

