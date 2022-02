CBF divulga imagens da bola que será usada em 2022 no Brasil

A temporada 2022 começa a se aquecer, e a partir desta semana, a Copa do Brasil se inicia. Com os primeiros jogos do torneio, a CBF divulgou nesta segunda-feira a bola oficial que rolará nos gramados do país. Segundo a confederação, o nome da redonda será ‘Nike Brasil Flight’.

– Tá aí a CBF Nike Brasil Flight 2022, a bola que vai brilhar nos gramados brasileiros na temporada. A estreia da nova redondinha já está marcada para esta semana, nos primeiros jogos da Copa do Brasil – escreveu a CBF nas redes sociais.

O primeiro jogo da Copa do Brasil ocorre nesta terça-feira, entre Lagarto e Figueirense, às 16h30. Mais dois jogos movimentam a terça: FC Cascavel x Ponte Preta e URT x Avaí. A bola também será usada no Campeonato Brasileiro, que começa no início de abril.

