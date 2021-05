CBF divulga escala de árbitros e Daronco apitará estreia do Palmeiras no Brasileirão Tradicional no quadro da confederação, o gaúcho já esteve à frente de jogos do Alviverde em 26 oportunidades

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (26), a escala de árbitros para a primeira rodada do Brasileirão 2021. Anderson Daronco será o responsável por apitar a estreia do Palmeiras no campeonato contra o Flamengo no Maracanã.

Tradicional no quadro da confederação, o árbitro gaúcho já esteve à frente de jogos do Alviverde em 26 oportunidades. O restrospecto é favorável ao Verdão, com cerca de 65% de aproveitamento, sendo 15 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas.

E MAIS:

O último duelo apitado por Daronco com Verdão em campo foi o jogo diante do Vasco pelo Brasileirão da temporada passada no Allianz Parque. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1.

Também do Rio Grande do Sul, os assistentes que completam a equipe de arbitragem são Leirson Peng Martins e Michael Stanislau. Na equipe de video, Daniel Nobre Bins é quem comanda o VAR.

A partida de estreia do Maior Campeão do Brasil na competição nacional será disputada neste domingo (30), às 16h (horário oficial de Brasília) no Estádio do Maracanã.

E MAIS:

Veja também