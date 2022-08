CBF divulga camisas do Brasil para Copa de 2022

Ansa 09/08/2022 - 9:05 Compartilhe

SÃO PAULO, 9 AGO (ANSA) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou na última segunda-feira (8) as camisas que serão utilizadas pela seleção na Copa do Mundo de 2022.

Como já é tradição, o uniforme titular do Brasil é composto por uma camisa predominantemente amarela, mas a peça tem desenhos inspirados na pele de onça e alguns detalhes em verde e azul nas partes da gola e da manga.

Vale destacar que o tom amarelo utilizado na nova camisa é bem semelhante ao da conquista do pentacampeonato, em 2002, que completou duas décadas.

A camisa reserva que o Brasil usará no Mundial do Catar é azul, mas as pintas de onça aparecem mais destacadas nas mangas por estarem na cor verde.

“Vibrante e arrojado, o uniforme de 2022 da seleção brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste.

Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros”, escreveu a CBF.

No vídeo divulgado pela entidade máxima do futebol brasileiro, diversas personalidades do esporte e outros famosos aparecem na campanha, que recebeu o nome de “Veste a Garra”. Entre os participantes estão Richarlison, Philippe Coutinho, Ronaldo “Fenômeno”, o velocista Paulo André, o funkeiro MC Hariel e a streamer Babi Loud.

A norte-americana Nike, fornecedora de material esportivo da seleção brasileira, iniciou ontem (8) a venda das peças. As camisas, no entanto, estarão disponíveis em todos os mercados do país a partir da próxima sexta-feira (12).

As versões masculina e feminina das duas camisas do Brasil estão sendo comercializadas no site da Nike por a partir de R$ 349,99.

A seleção caiu na chave G da Copa do Mundo, que também possui Sérvia, Suíça e Camarões. Os comandados de Tite estrearão no torneio em 24 de novembro, diante dos sérvios. (ANSA).