CBF divulga áudio do VAR de lance polêmico entre Vasco e Palmeiras; ‘Recolhe o braço’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira o áudio da análise do VAR no lance polêmico envolvendo o lateral Vanderlan na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão. Nele, o árbitro Rafael Rodrigo Klein explica o motivo de não ter marcado pênalti a favor do time carioca.

“Ele está recolhendo esse braço. Não é falta e vou reiniciar com bola ao chão para o Vasco. Perfeito?”, disse Klein, que teve a decisão aprovada por Gilberto Rodrigues Castro Júnior, VAR da partida. “Ok, concordo com a decisão. Bola ao chão para o goleiro do Palmeiras porque é dentro da área.”

Antes mesmo do Kein ir até o vídeo, Gilberto Rodrigues havia indicado lance normal na tentativa de Vanderlan de bloquear a bola. “Klein, o jogador do Palmeiras está protegendo a mão. Se a bola não pega na mão, pega no corpo dele, tá? E estava aparentemente dentro da área”, afirmou.

A decisão, no entanto, não agradou ao Vasco, que fez duras críticas à arbitragem, através do executivo de futebol do clube, Marcelo Sant’Anna.

“O Vasco vem, mais uma vez, se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem na Série A do Brasileiro.. Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma que foi mão. O momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR ele determina que foi mão. A imagem é clara, mostra que a mão é dentro da área. E aí para mudar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural”, disse.

Apesar da derrota, o Vasco continua em situação confortável na tabela. O time carioca é o décimo colocado, com 35 pontos. O Bahia, em sexto, tem 42. O próximo desafio é diante do Cruzeiro, no domingo, às 18h30, no Mineirão, pela 28ª rodada.