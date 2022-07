CBF divulga análise do VAR de Palmeiras x São Paulo e indica erro ao ignorar possível impedimento

Passadas 48 horas do apito final do jogo entre Palmeiras x São Paulo, pela Copa do Brasil, a CBF finalmente divulgou os áudios e a análise do VAR dos lances polêmicos da partida que classificou o Tricolor para as quartas de final da competição. A entidade indicou erro no procedimento da equipe de checagem em possível impedimento. (Assista ao lance em questão no vídeo disponibilizado acima).

Logo no começo do vídeo, uma narração relata os protocolos para checar o lance todo. Nesse momento, há a afirma de que é preciso escolher os melhores ângulos para analisar toda a jogada, incluindo traçar a linha do impedimento, já que Calleri e Gustavo Gómez estão em posição “ajustada” no momento do lançamento da bola.

– O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis. Em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo – disse o vídeo.

A palavra “ajustado” pode ser ouvida no momento do lançamento de Miranda e o assistente, como é protocolo em lances assim, não levanta a bandeira. A jogada segue para dentro da área, e Gómez e Calleri se enroscam, até que o centroavante são-paulino cai na área.

– Vuaden, Emerson chamando, recomendo a revisão por possível penal – comunicou Emerson de Almeida Ferreira, árbitro do VAR.

– Tem duas ações do defensor e o atacante tenta jogar por duas vezes consecutivas e não consegue – explica Emerson enquanto Vuaden analisa o lance.

– Perfeito. Depois ele cai e não consegue jogar. Pênalti e cartão amarelo – responde Vuaden.

Em momento algum o VAR analisa o momento do impedimento ou traça as linhas para checar se a posição de Calleri é regular. O lance, de fato, é ajustado e somente poderia ser revisado com ajuda do recurso eletrônico, o que estava à disposição e não foi utilizado.

Por isso, Emerson de Almeida Ferreira e Marcus Vinicius Gomes, que estavam responsáveis pelo VAR no clássico, acabaram sendo retirados da escala da 17ª rodada do Brasileirão-2022, em que atuariam em Athletico-PR x Internacional. A CBF alegou que devido ao fato de a dupla estar “sob avaliação de seu desempenho técnico”.

Possível pênalti em Dudu no primeiro tempo

Outro lance que os palmeirenses reclamam muito é de um possível pênalti em Dudu, no primeiro tempo, em que o camisa 7 tenta driblar Diego Costa e é impedido de seguir no lance, pois é obstruído pelo adversário. Vuaden mandou o jogo continuar, e o VAR corroborou com a decisão de campo citando o critério em um lance anterior.

– Foi igual lá de trás, mesmo critério – alegou Emerson.

O Palmeiras entrou com um recurso na CBF pedindo esclarecimentos sobre a checagem. Internamente, os dirigentes mostram muita indignação pelo prejuízo que esse tipo de erro causa esportiva e financeiramente ao clube, principalmente com a possibilidade de utilizar o VAR para minimizar os possíveis erros de arbitragem.

Lance do pênalti foi polêmico (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

