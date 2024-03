CBF divulga a tabela da Série B; Santos estreia em casa diante do Paysandu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 23:59 Para compartilhar:

A CBF divulgou na noite desta quarta-feira a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro 2024 com a data-base de todas as 38 rodadas da competição. A rodada de abertura está prevista para os dias 19, 20 e 21 de abril. Na tabela divulgada, é possível ver a ordem dos confrontos por rodada e as possíveis datas. Somente nos próximos dias que essas rodadas serão desmembradas com informações atualizadas de data, horário e transmissão.

Depois de flertar com o rebaixamento durante dois anos, a queda do Santos para a Série B se concretizou pela primeira vez na história depois da derrota em casa por 2 a 1 para o Fortaleza. O time, que não vai disputar nem a Copa do Brasil nem a Sul-Americana, vai fazer a estreia na primeira rodada da segunda divisão recebendo a equipe do Paysandu, que subiu da Série C. No início do ano, o Santos anunciou uma parceria com a Globo para transmitir 19 jogos do time na Série B.

Outro time para ficar de olho é o Novorizontino. Enquanto o Santos estava próximo do rebaixamento, o clube se destacou na segundona e quase subiu para a série A. Foi na última rodada que o time de Novo Horizonte ficou fora do G-4 devido a uma combinação de resultados. Além destas duas equipes, São Paulo tem outros cinco clubes na Série B. São eles: Botafogo-SP, Guarani, Ituano, Mirassol e Ponte Preta.

CONFIRA OS CINCO PRIMEIROS JOGOS DO SANTOS NA SÉRIE B

Santos x Paysandu

Avaí x Santos

Santos x Guarani

Amazonas x Santos

Ponte Preta x Santos

Outros clubes foram rebaixados da Série A foram Coritiba, Goiás e América-MG que visitam, respectivamente, Ponte Preta, Ceará e Botafogo-SP na 1ª rodada. Já os clubes que subiram da Série C, além do Paysandu, são Amazonas, Operário e Brusque. As equipes vão estrear em casa contra Sport, Avaí e Mirassol, respectivamente. Confira a primeira rodada:

19, 20 e 21 de abril

Vila Nova x Guarani

Ponte Preta x Coritiba

Botafogo-SP x América-MG

Novorizontino x CRB

Santos x Paysandu

Chapecoense x Ituano





Brusque x Mirassol

Operário x Avaí

Amazonas x Sport

Ceará x Goiás

